Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 23:35
Norm fazlası öğretmen

İyi akşamlar arkadaşlar, yaklaşık 3 yıl önce idarecilikten istifa ettiğim için norm fazlası öğretmen olarak bir okula verildim. Hala norm fazlasıyım. Bu yıl eylül ayında bir öğretmen eş özrüyle il milli eğitimin havuzuna verildi ordan da bizim okula ikinci norm fazlası olarak verildi. Bu durumda norm açıldığında hangimiz norma gireriz yeni gelenin puanı benden daha yüksek.

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