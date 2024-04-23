ziraat bankası eş durumu tayin

arkadaşlar merhaba eşim ziraat bankasına atandı ben sivas merkezde çalışıyorum. Eşim de Kayseri'nin ilçesine atandı eş durumundan yanına gidebilir miyim yoksa Kayseri merkeze ya da başka ilçelere mi verirler durum hakkında bilgisi olan var mı ?

arkadaşlar merhaba eşim ziraat bankasına atandı ben sivas merkezde çalışıyorum. Eşim de Kayseri'nin ilçesine atandı eş durumundan yanına gidebilir miyim yoksa Kayseri merkeze ya da başka ilçelere mi verirler durum hakkında bilgisi olan var mı ?