Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
23 Nisan 2024 00:06
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi /Becayiş
Yıldız Teknik Üniversitesinde bilgisayar işletmeniyim Afyon Kocatepe Üniversitesi veya Afyon Sağlık Bİlimleri Üniversitesi ile Becayiş yapmak istiyorum ilgilenenler yazabilir mi

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