Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


23 Nisan 2024 00:14

Yaşadığın yerde ne eksik? Neden?
Yaşadığınız yerde eksik olan şey nedir? İl ilçe belde köy neresi olduğunu nüfusu ile beraber belirterek yazarmisiniz arkadaşlar teşekkürler.

Bu ankete 4 saat 44 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Yaşadığınız yerde eksik olan şey nedir? İl ilçe belde köy neresi olduğunu nüfusu ile beraber belirterek yazarmisiniz arkadaşlar teşekkürler.

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