Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Nisan 2024 00:35
Kurumlar arası geçişte Ilksan

Merhaba,ben milli eğitimden belediyeye geçmek istiyorum. Ilksandan ikraz kullanmıştım ve biriken param ikrazimi karşılamıyor. Gecis olduğunda maaşımdan kesinti şeklinde devam eder mi?

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