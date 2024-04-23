Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Nisan 2024 01:12
2024/5 SMS GELMEYEN KİŞİLER

Sms gelmeyen kişilerin sisteme düşmüş olma ihtimalleri var mı? İnstagramda iki kişi mesaj gelmediğini ama hastaneyi aradıklarında sisteme düştüklerini söylediklerini yazmışlar. Daha önce böyle bir şeye şahit oldunuz mu?

Çok Yazılan Konular

İzin birimi raporum için savunma istiyorÜniversite hastanesinden istifa süreci.2024/5 işe başlamaEş tayini hk bilen cevaplayabilir mi? Acele biraz lütfenperfüzyonist maaşlarıBel fıtığı ve fizik tedavi için heyet raporu alan var mı?Doktorluktan istifa edip hemşire olmakAcil yardım psikatri hastalığı hemşire2024/5 Çkys düşmeyenler3+1 sağlıkçı rapor

Sözlük

intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 1 çiçek 1 fit 1 elin armut mu topluyor 1 üstüne vazife olmayan ne varsa ilgilenenler 1 tavukların dinozor olması 1 her yerden görünen 1 haftasonu daha çok yorulmak 1 Yılan 1 böcek 1

Son Haberler

Vakıf üniversiteleri tarafından verilen Kantin İşletmeciliği Eğitim Belgesi geçerli midir?23 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıDepreme karşı yeniden yapılan okullarda 'çalışmalar ağır gidiyor' iddiasıBMGK'da yapılan Kosova oturumunda gerginlik yaşandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?