Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 03:27
Asem ön sözleşme aylığı

Asem ön sözleşme aylığı net olarak ne kadar?


ByAstsubay
Memur
23 Nisan 2024 03:38
Ön sözleşme aylığı olduğunu kim söyledi ??

Kartal212121
Aday Memur
23 Nisan 2024 03:46

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ASEM sayfası

ByAstsubay, 1 saat önce
Ön sözleşme aylığı olduğunu kim söyledi ??

ByAstsubay
Memur
23 Nisan 2024 03:49
Güncelleme olarak ön sözleşme aylığı yazılmış , astsubay maaşından biraz az alırsınız oda 40-45 arasına denk geliyor
Kartal212121, 1 saat önce

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ASEM sayfası

Toplam 3 mesaj

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