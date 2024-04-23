Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 03:33
Sözleşmeli astsubay

Jandarma Genel komutanlığında sözleşmeli astsubay, sözleşme tarihi bitmeden istifa edebilir mi?


ByAstsubay
Memur
23 Nisan 2024 03:38
evet

Kartal212121
Aday Memur
23 Nisan 2024 03:45

İstifa eden kişi tazminat öder mi? Ve ne kadar öder tahmini?

ByAstsubay, 1 saat önce
evet

ByAstsubay
Memur
23 Nisan 2024 03:48
Çalıştığı süre zarfına göre değişiyor tam rakam şudur diyemem
Kartal212121, 1 saat önce

İstifa eden kişi tazminat öder mi? Ve ne kadar öder tahmini?

Toplam 3 mesaj

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