KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 03:36
Pomem eğitimi sırasında maaş alınıyor mu?

Pomem eğitimi sırasında ne kadar maaş alınmaktadır? Önlisanstan girenler için?


akbey aslan
Şef
23 Nisan 2024 08:37
Bunlari pomem sayfasına yazsan daha uygun olmaz mı kardeş biz nerden bilelim güncel Harçlık ne kadar veriyor dönemden döneme değişir farklı farklı başlıklar açmışsın İstanbul pomem karma mi değil mi diye ne yapacaksın karma olup olmamasını planlanman hangi okula yapıldıysa oraya gidersen eğitimini tamamlamaya bakarsın bunları düşünene kadar sağlık taramasından problem var mı başka birsey çıkar mı çıkmaz mı onları düşün...
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