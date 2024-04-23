Pomem eğitimi sırasında maaş alınıyor mu?

Bunlari pomem sayfasına yazsan daha uygun olmaz mı kardeş biz nerden bilelim güncel Harçlık ne kadar veriyor dönemden döneme değişir farklı farklı başlıklar açmışsın İstanbul pomem karma mi değil mi diye ne yapacaksın karma olup olmamasını planlanman hangi okula yapıldıysa oraya gidersen eğitimini tamamlamaya bakarsın bunları düşünene kadar sağlık taramasından problem var mı başka birsey çıkar mı çıkmaz mı onları düşün...

Bunlari pomem sayfasına yazsan daha uygun olmaz mı kardeş biz nerden bilelim güncel Harçlık ne kadar veriyor dönemden döneme değişir farklı farklı başlıklar açmışsın İstanbul pomem karma mi değil mi diye ne yapacaksın karma olup olmamasını planlanman hangi okula yapıldıysa oraya gidersen eğitimini tamamlamaya bakarsın bunları düşünene kadar sağlık taramasından problem var mı başka birsey çıkar mı çıkmaz mı onları düşün...