Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 03:38
asem eğitim süresi ve askerlik

Asemde aldığımız eğitim süresi askerlikten sayılır mı? Yani astsubay olduktan sonra, 10 yıl görev yapmadan istifa edilirse, zorunlu askerlik yapılır mı?

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