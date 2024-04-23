Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 03:44
Asem atama

Asemde düz branş jandarma olarak mezun olurken istediğimiz ile atamamızın yapılması için ne yapılması lazım? Ben İstanbul'da görev yapmak istiyorum, büyük şehir olmasından dolayı şansım artmaktamıdır?

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