Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 03:49
Asem komando eğitimi

Asemde düz jandarma olarak mezun olduktan sonra, zorunlu komando eğitimi var mı? Eğer varsa mezun olduktan ne kadar süre sonra komando eğitimine gidilir ve eğitim süresi kaç aydır?

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