KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 03:54
Pomem eğitiminde staj var mı?

Pomem eğitiminde staj var mı? Varsa eğitim süresi kaç gün? Ve staj eğitimini kendi memleketimizde yapma şansımız var mı?


sımseeekk
Şef
23 Nisan 2024 09:08
birader çoğu burada eski memur bir sürü şey değişti git POMEM sayfasına
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