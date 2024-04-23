Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 03:54
Pomem Staj

Pomem eğitiminde staj var mı? Varsa eğitim süresi kaç gün? Ve staj eğitimini kendi memleketimizde yapma şansımız var mı?

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