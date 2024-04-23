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Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 07:15
araç alcam fluence otomatik acil yardım
herkese merhaba. 2014 model 1.5 dci touch plus otomatik 120 binde hatasıza yakin fluence var. alınır mi tavsiye eder misiniz bide özellikle fluence nin otomatik şanzımanı nasıldır sorunsuzluk, vites geçişleri vs konularda bilgisi olan arkadaşımız varsa yardımcı olabilir mi? alıp ailemle uzun yıllar binmeyi düşünüyorum nasip olursa. çok teşekkür ederim.

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