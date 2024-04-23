2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?

Genelgede bu şekilde açıkça belirtiliyor mu? Yoksa ikinci şark yapanlar o ilin görev süresi kadar kalmak zorundadır mı yazıyor? Bu ayrıntıyı öğrenmek iatiyorum.

Genelgede bu şekilde açıkça belirtiliyor mu? Yoksa ikinci şark yapanlar o ilin görev süresi kadar kalmak zorundadır mı yazıyor? Bu ayrıntıyı öğrenmek iatiyorum.

gececi22, 3 saat önce 4 yıllık bir yer yazdığınızda 2 yıl yapmanız yeterli olacaktır. 2 yıllık bir ilçede 1 yıl yapma konusunda tam emin olmamakla birlikte olmuyor diye biliyorum.