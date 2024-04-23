Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 09:38
2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?

Mahkeme kararı ile ihraçtan döndüm. 2012 şarktan batıya döndüm. Şimdi benden ikinci şark tercihi istiyorlar. Kurumdan 2 yıl uzak kaldım ve konuyla alakalı çok bilgim yok. Bu konu ile ilgili sizlerden yardım talep ediyorum. Genelgede daha önce görev yapılan yerin hizmet süresinin yarısı kadar görev yapılırsa ikinci şarktan muaf olunuyormuş. Ben daha önceki şark hizmet ilimde görev sürem dolar dolmaz gelmiştim. Şimdi gideceğim bir ilin görev süresinin yarısı kadar sürede şarktan dönebiliyor muyum? Yani, 4 yıllık bir yer yazınca 2 yılda dönebiliyor muyum? Eğer bu şekilde yarı hizmet yapınca dönülebiliyorsa görev süresi 2 yıllık olan ilçelerde 1 yıl yapınca da dönülebiliyor mu? Konuya hakim arkadaşlardan cevap yazan olursa çok müteşekkir olurum.


narkoman34
Aday Memur
23 Nisan 2024 09:45
Önceki şark görevimde fazla durmadığımdan ikinci şarktan muaf değilim ve benden zorunlu tercih istediler. Şimdi yeni gideceğim şark ilinde yarı süre görev yapınca dönebilir miyim? 2 yılık ilçelerde 1 yılda dönülebiliyor mu? Konuya ve genelgeye hakim arkadaşlardan cevap yazanlara şimdiden teşekkür ederim.

narkoman34
Aday Memur
23 Nisan 2024 09:50
Yarın öğlene kadar tercih yapmak zorundayım. Lütfen konu hakkında bilgi sahibi olanlar cevap yazarsa çok mutlu olurum. Gerçekten hiç birşey bilmiyorum.

gececi22
Şef
23 Nisan 2024 10:18
4 yıllık bir yer yazdığınızda 2 yıl yapmanız yeterli olacaktır. 2 yıllık bir ilçede 1 yıl yapma konusunda tam emin olmamakla birlikte olmuyor diye biliyorum.

narkoman34
Aday Memur
23 Nisan 2024 10:24
Genelgede bu şekilde açıkça belirtiliyor mu? Yoksa ikinci şark yapanlar o ilin görev süresi kadar kalmak zorundadır mı yazıyor? Bu ayrıntıyı öğrenmek iatiyorum.
gececi22, 3 saat önce
4 yıllık bir yer yazdığınızda 2 yıl yapmanız yeterli olacaktır. 2 yıllık bir ilçede 1 yıl yapma konusunda tam emin olmamakla birlikte olmuyor diye biliyorum.

sancak bayrak
Şube Müdürü
23 Nisan 2024 10:26

Dört yıllık yerde üç yıl,iki yıllık yerde yine iki yıl görev yaparsın.iki yıldan az görev süresi yok.


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
23 Nisan 2024 10:37
degisen genelge ile ikinci sark süresi 3 4 yıl olan yerlerde 2 yıl yaptın mı sarkın Bitmis oluyor .Van merkez de iki yıl kaldım ikinci sarkın bitti deyip yolladılar .kesin ve net .ama 2 yıllık yeri 1 yıla düsme durumu yok .anlayacağın ikinci sark en az 2 yıl duracaksın
narkoman34, 3 saat önce
Genelgede bu şekilde açıkça belirtiliyor mu? Yoksa ikinci şark yapanlar o ilin görev süresi kadar kalmak zorundadır mı yazıyor? Bu ayrıntıyı öğrenmek iatiyorum.

kripto1982
Şube Müdürü
23 Nisan 2024 10:50
Devrem geçmiş olsun, göreve dönüşün hayırlı olsun, sen şark tercihi yaparsn , şarka gittiğin il 4 yılsa 3 yıl, 3 yılsa 2 yıl, 2 yılsa 2 yıl görev yapıp dönersin, 2 yıllık ilçeye gitsen dahi 2 yıla tabisin, anlayacağın 2. sarkta 1 yıl eksik yapıp dönüyorsun, ben 2021 yılında gönüllü 2. şark olarak 12 iline gitmiştim, ilin süresi ben gittiğimde 4 yıldı merkez, geçen sene il 3e düştü, bir yılda 2. sarktayz diye 1 yıl düştü, ben geçen sene batıya döndüm, hakkında hayırlısı olsun inşallah

narkoman34
Aday Memur
23 Nisan 2024 11:13
Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben 2021 genelgesini biliyorum. O zaman çalışıyordum. O genelgede ikinci şark ilinde 1 yıl eksik yapılınca dönüş yapılır ifadesi vardı. Önemli olan 2024 genelgesi. Bu genelgede ne yazıyor? En son genelge ile bir önceki genelge yürürlükten kalkar.
kripto1982, 3 saat önce
Devrem geçmiş olsun, göreve dönüşün hayırlı olsun, sen şark tercihi yaparsn , şarka gittiğin il 4 yılsa 3 yıl, 3 yılsa 2 yıl, 2 yılsa 2 yıl görev yapıp dönersin, 2 yıllık ilçeye gitsen dahi 2 yıla tabisin, anlayacağın 2. sarkta 1 yıl eksik yapıp dönüyorsun, ben 2021 yılında gönüllü 2. şark olarak 12 iline gitmiştim, ilin süresi ben gittiğimde 4 yıldı merkez, geçen sene il 3e düştü, bir yılda 2. sarktayz diye 1 yıl düştü, ben geçen sene batıya döndüm, hakkında hayırlısı olsun inşallah

narkoman34
Aday Memur
23 Nisan 2024 11:14
En son genelde bu şekilde ifade var mı? Ben onu merak ediyorum.
kripto1982, 3 saat önce
Devrem geçmiş olsun, göreve dönüşün hayırlı olsun, sen şark tercihi yaparsn , şarka gittiğin il 4 yılsa 3 yıl, 3 yılsa 2 yıl, 2 yılsa 2 yıl görev yapıp dönersin, 2 yıllık ilçeye gitsen dahi 2 yıla tabisin, anlayacağın 2. sarkta 1 yıl eksik yapıp dönüyorsun, ben 2021 yılında gönüllü 2. şark olarak 12 iline gitmiştim, ilin süresi ben gittiğimde 4 yıldı merkez, geçen sene il 3e düştü, bir yılda 2. sarktayz diye 1 yıl düştü, ben geçen sene batıya döndüm, hakkında hayırlısı olsun inşallah

mutsuz17
Daire Başkanı
23 Nisan 2024 11:16

11 Mayıs 2023 tarihindeki CB yönetmeliğine göre 6 yıl olan yerler 4

5 yıl olan yerler 3

4 yıl olan yerler 2

3 yıl olan yerler 2

2 yıl olan yerler ise yine 2 yıl yapınca ikinci şark yapmış sayılacak .

Yönetmelikte 2 . Veya daha fazla şarka giden personele diyor yani 1 .şark ile 2 sark arasında batı olsa bile süreler bu şekilde uygulanacak . 2022 de 4 yıllık yere 2. Şark için giden meslektaşlara bu sene batı geldi


narkoman34
Aday Memur
23 Nisan 2024 12:45
İlginize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun
mutsuz17, 2 saat önce

11 Mayıs 2023 tarihindeki CB yönetmeliğine göre 6 yıl olan yerler 4

5 yıl olan yerler 3

4 yıl olan yerler 2

3 yıl olan yerler 2

2 yıl olan yerler ise yine 2 yıl yapınca ikinci şark yapmış sayılacak .

Yönetmelikte 2 . Veya daha fazla şarka giden personele diyor yani 1 .şark ile 2 sark arasında batı olsa bile süreler bu şekilde uygulanacak . 2022 de 4 yıllık yere 2. Şark için giden meslektaşlara bu sene batı geldi


mutsuz17
Daire Başkanı
23 Nisan 2024 12:55

Rica ederim devrem geçmiş olsun

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