Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Nisan 2024 10:58
Sözleşmeli personeller eş durumu tayini yardıma ihtiyacım var

Arkadaşlar merhaba. Eşim x şehrinde tapu müdürlüğünde sözleşmeli tekniker (1 yıl 3 ay oldu). Ben sağlık bakanlığında mühendisim yeni atandım 4b sözleşmeli. Eş durumı tayinini araştırdım mevzuatta olabileceği söyleniyor eşim 1 yılını doldurduğu ve benimde kamu personel olmam nedeniyle eş durumu tayini isteyebiliriz ama tapu kadastro genel müdürlüğünü arayıp sordum olmaz dediler. Kesin bir bilgiye ulaşamadım. Yardım edebilecek biri varsa çok memnun olurum. Teşekkürler şimdiden

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