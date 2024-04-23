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Editörler : alex 10


23 Nisan 2024 11:59
Süper Lig Tahmin Yarışması 34. Hafta

Maç Başlangıcı: 26 Nisan 2024 Saat: 20:00

Adana demir-Galatasaray

Sivas-Konya

Kasımpaşa-Samsun

Fenerbahçe-Beşiktaş

Hatay-Başakşehir

Pendik-Kayseri

Alanya-İstanbul

Rize-Ankaragücü

Trabzon-Gaziantep

Karagümrük-Antalya

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