Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 12:25
Polis dergisinin 118. sayısı yayınlanmadı

Üç ay da bir yayınlanan polis dergisi 118 sayısı neden hala yayınlanmadı.bilgisi olan var mı.

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