KPSS Lisanstan mı Ön Lisanstan mı girmek mantıklı?

Öncelikle herkese iyi forumlar, ben bilgisayar programcılığı ön lisans mezunu ve halihazırda AÖF yönetim bilişim sistemleri son sınıf öğrencisiyim(bu dönem mezun olacağım). 2022 KPSS Ön Lisans sınavına genel kültür(tarih-coğrafya için) kısmında altyapım olmadan girdiğimde 77 aldım ve bir şekilde bu puanımı kullanmadım. Önümüzdeki 2024 KPSS Lisans sınavına hazırlanıyordum ancak bazı sebeplerden dolayı çalışmalarım sekteye uğradı beklediğim verimlilikte çalışamadım. Herkes gibi ben de 90 küsür hatta belki 95 puanları hedefliyorum fakat çevremdeki bazı memurlar lisanstaki rekabete girmenin öyle ahım şahım bir avantaj sağlamayacağını, lisansın daha zor olduğunu, elimde ön lisans imkanı varken onu değerlendirmemi söylüyorlar, işin açıkçası ne bilgisayar programcılığından(ön lisans) ne de yönetim bilişim sistemleri(lisans) bölümlerinin kontenjan açısından fazla bir avantajı yok ancak benim amacım 90-95 arası puan alıp bölümdü, kurumdu v.s seçimimi kendim yapabilmek. Şu günden itibaren kalmış 80 gün, ikilemde kalıp daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Özetle KPSS Lisanstan mı yoksa imkanım varken Ön Lisanstan mı girmek mantıklı ve neden, gereksiz tartışmalara girmeden sebepleriyle yardımcı olur yol gösterirseniz sevinirim. Vereceğiniz her tavsiyeye açığım özelden de daha detaylı yardımcı olabilecek varsa çok memnun olurum.