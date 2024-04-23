Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 12:32
Adli sürecin disiplin soruşturmasına etkisi

Üzerime iftira atıldı beraat aldım karşı tarafın avukatı istinafa gönderdi disiplin soruşturması açılalı 18 ay oldu hala açıktayım. istinaf sürecini beklermi emniyet bilgisi olan lütfen bilgi verebilirmi beraat alalı 5 ay oluyo hala açıktayım


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
23 Nisan 2024 12:46
konu neyle alakalı cinsel istismar yada tecavüz suçlaması ise beraat alsanda ihraç olursun sonra mahkeme ile dönmeye çalışırsın
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