Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Nisan 2024 12:35
Disiplin soruşturmasında adli olarak davanın istinafa taşınmasının disiplin soruşturmasına etkisi

Üzerime iftira atıldı beraat aldım karşı tarafın avukatı istinafa gönderdi disiplin soruşturması açılalı 18 ay oldu hala açıktayım. istinaf sürecini beklermi emniyet bilgisi olan lütfen bilgi verebilirmi beraat alalı 5 ay oluyo hala açıktayım

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