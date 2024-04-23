Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 13:43
Makine Mühendisliği Mezunu Gemi Kaptanlığı

Merhaba,

Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim ve yaklaşık 3 ay sonra mezun olacağım. İki sorum var :

1-Makine mühendisi olup gemi kaptanı ya da türevi olan var mıdır , nasıl olunur ?

2-Muvazzaf subay olarak mezun olmadan mezun aşamasında iken başvurulabilir mi yoksa diplomayı aldıktan sonra mı başvurulmalıdır.

Bilgilendirirseniz memnun olurum.

teşekkürler.

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