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Editörler : Lanet


23 Nisan 2024 14:15
Refakayçi İzni alabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar, Benim 1 ay önce oğlum doğdu ama maalesef sağlık problemleri var(anne karnında sepsis oluştu buna bağlı beyin kanaması oluştu ve hidrosefali oluştu beyninde ameliyat olması gerekiyor). oğlum yenidoğan yoğun bakımda yatıyor. Şu anda eşim hastanede refekatçi olarak kalıyor anne misafirhanesinde. Bir oğlum daha var 22 aylık ona ben evde bakıyorum. Doğumda izin almıştım 10 + 30 gün. 4 mayısta iznim bitecek. Küthayada çalışıyorum ama Eskişehirde ikamet ediyorum. Bu durumda refekatçi izni alabilir miyim? Nasıl bir yol izlemem lazım sizce? Nereye başvurmam lazım? Şimdiden sağolun.


E.Kayı Han
Editor
23 Nisan 2024 15:49

Hastaneye yatış belgesi alıp kuruma gönderin. Refakatçi olarak kendinizi yazdırın. Hastaneden çıkış yaparken size refakatçi olarak kaldığınıza dair rapor verecekler. Onu kuruma verin yeterli.

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