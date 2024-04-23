KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2024 15:13
Sağlık Kurulu Psikiyatri Hakkında

Arkadaşlar Merhaba, Sağlık Kurulundan memur olur raporu alacağım da sanırım Psikiyatriye giriyormuşuz. Bu Psikiyatri hakkında bilgi verir misiniz? Psikiyatriye girme amacımız nedir? Ayırt etme gücümüz var mı yok mu ona mı bakacaklar yoksa Psikiyatri geçmişimize mi bakacaklar? Mülakat tarzı mı oluyor. Aydınlatır mısınız

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