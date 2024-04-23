Hiperaktif kredi danışmanlığı güvenilir mi?

Sen dengesiz misin koçum birşeyi bilmek yada duymuş olmak o olayın tarafı olduğunu mu gosteriyo seviyesiz muhattap olup cevap da vermeyecek sana karşılık verdiginde

Sen dengesiz misin koçum birşeyi bilmek yada duymuş olmak o olayın tarafı olduğunu mu gosteriyo seviyesiz muhattap olup cevap da vermeyecek sana karşılık verdiginde

Gydm, 5 saat önce verdiler mi sana o birini