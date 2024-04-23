Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 16:40
Hiperaktif kredi danışmanlığı güvenilir mi?

kredi puanım düşük olduğu için hiperaktif kredi danışmanlığını önerdiler daha önce bu şirketten kredi kullanan var mı güvenli mi acaba


pls.njdt
Aday Memur
23 Nisan 2024 17:11
Çok güvenilir on ödemeyi yaparsan veriyorlar 3ün 1 ini dolandırıcı tabiki

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
23 Nisan 2024 17:15
verdiler mi sana o birini
pls.njdt, 5 saat önce
Çok güvenilir on ödemeyi yaparsan veriyorlar 3ün 1 ini dolandırıcı tabiki

Küçük polis
Şef
23 Nisan 2024 17:25

Geldi yine büyük kamil insan (Gdmy)

Yorumunu yaptı aklınca anlamlı laf çarptı arkadaşa...


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
23 Nisan 2024 18:00
sen küçüksün anlamazsın küçük polis akıllı ol büyü öyle gel boğarlar adamı sabriiii
Küçük polis, 5 saat önce

Geldi yine büyük kamil insan (Gdmy)

Yorumunu yaptı aklınca anlamlı laf çarptı arkadaşa...


Türk Polis Teşkilatı
Şef
23 Nisan 2024 18:13
Forumdan uzaklaştırıldınız?. swat3410

pls.njdt
Aday Memur
23 Nisan 2024 18:26
Sen dengesiz misin koçum birşeyi bilmek yada duymuş olmak o olayın tarafı olduğunu mu gosteriyo seviyesiz muhattap olup cevap da vermeyecek sana karşılık verdiginde
Gydm, 5 saat önce
verdiler mi sana o birini

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
23 Nisan 2024 18:48
annelere lütfen dil uzatma Allah rızası için anne kutsal bir varlık. suçlu olan burda sensin
Türk Polis Teşkilatı, 4 saat önce
Forumdan uzaklaştırıldınız?. swat3410

55Karadayı55
Memur
23 Nisan 2024 18:57

Sen gerçekten polis misin ya hiç bir başlıkta adam gibi yorumunu görmedim şu nicki değiştir karakterine uygun bişey yap

Türk Polis Teşkilatı, 4 saat önce
Forumdan uzaklaştırıldınız?. swat3410
Toplam 8 mesaj

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