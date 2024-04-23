Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Nisan 2024 16:55
Mesai Saati İçinde Kurs ya da Seminer

Müdürüm yaptığım hizmetiçi eğitim başvurularını mesai saatleri içinde olması nedeniyle reddediyor. Bir kursun mesai saatleri içinde olmması eğitime engelse o saatlere eğitim konıulamaması lazım. Ben başvuru yapabiliyorsam bu gerekçeyle reddedememesi gerekmez mi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
23 Nisan 2024 17:14

İl Milli Egitim egitimi aksatacak bir durum varsa reddedebilirsiniz diyor müdürlere.


adakızı
Genel Müdür
23 Nisan 2024 17:21

Eğitimi aksatmaması imkansız zaten. O zaman mesai saatleri içinde hizmetiçi eğitim açılmaması gerekir... Okul hatta ilçe herhangi bir işlem yapmazsa sistem otomatik onaylıyor. Sizin yazdığınız söylemle uygulama çelişkili değil mi hocam?

Sevdim-Seni, 3 saat önce

İl Milli Egitim egitimi aksatacak bir durum varsa reddedebilirsiniz diyor müdürlere.

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