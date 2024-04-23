Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Nisan 2024 17:37
Memur emeklisine ödenmeyen 12000 tl seyyanen zam temmuzda ödenmeli

memurlara verilip memur emeklilerine verilmeyen 12 bin tl seyyanen zam tüm dengeleri alt üst etmiştir, tüm kurumlarda kimse emekli olmak istememektedir çünkü emekli olduğunda maaşı yüzde 44 e düşmektedir bu kabul edilemez durum derhal düzeltilmelidir.


cesxa
Memur
23 Nisan 2024 18:11

İşçiyede verilmesi lazım


Bozkurtbakışlı
Şef
23 Nisan 2024 18:48
Tam destek.

Bozkurtbakışlı
Şef
23 Nisan 2024 18:49
Emekli Maaşıyla Hiçbir Memur Emekli Olmaz! - https://forum.memurlar.net/konu/2543212

Bozkurtbakışlı
Şef
23 Nisan 2024 18:50
Memur Emeklisiyle Diğer Emeklileri Aynı Kefeye Koymayalım. - https://forum.memurlar.net/konu/2563277

orman05
Şef
23 Nisan 2024 19:05
hiçbir emekliye ödenmemeli. doğrusu yapıldı zaten. yüzdelik olarak eşit verildi seyyanen çalışana verildi. emekliye verilmemeli.

Saglikcibaba
Aday Memur
23 Nisan 2024 19:15
Tam destek
orman05, 49 dk. önce
hiçbir emekliye ödenmemeli. doğrusu yapıldı zaten. yüzdelik olarak eşit verildi seyyanen çalışana verildi. emekliye verilmemeli.

Gururu65
Genel Müdür
23 Nisan 2024 19:22

Yav bu Işçi kesimi neden zam istiyor anlamadım.Kuzen DSİ' den yeni emekli oldu, 30 sene üzerinden aldığı emekli maaşı 39500 Tl.Dahada maaşım.az diyor.Yav o maaşı alamayan Memur var yaa.


Kumrukardelen
Şef
23 Nisan 2024 19:37

Olmayacak duaya amin denmez. Zaten iyiki de emeklilere verilmedi.


Bozkurtbakışlı
Şef
23 Nisan 2024 19:40
Memurlar değil antimemurlar bu diteyi işgal etmiş. vaki vah.
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