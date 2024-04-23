KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Nisan 2024 18:02
Ortaöğretim kpss den atanıp lisans bölümüne geçiş yapma

Merhaba ben lisans ögrencisiyim mezun olmama 1 sene var. Bu sene ortaöğretim kpss sınavına girsem ve atansam mezun oldukdan sonra lisansda bitirdiğim bölüme geçiş yapabilir miyim? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

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