KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2024 18:03
Ortaöğretim kpss den atanıp lisans bölümüne geçiş yapma

Merhaba ben lisans öğrencisiyim mezun olmama 1 sene var. Bu sene ortaöğretim kpss sınavına girsem ve atansam mezun olduktan sonra lisans da bitirdiğim bölüme geçiş yapabilir miyim? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

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