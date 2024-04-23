KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2024 18:25
asil atanan istifa ederse yedek çağırılır mı?

asil olarak atanan imza atıp başlasa sonra bir yıl dolmadan istifa etse yedek çağırılır mı?

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