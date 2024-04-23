Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Nisan 2024 18:55
Yüksek Lisans Kıdemi

İyi günler,

K.K.K. Piyade subayı olarak bir yıl yülksek lisans kıdemi almaya hak kazanmak için tezli olarak hangi - kabul edilen bölümlerin yıllara göre değişiklik gösterdiğini varsayarak değişmeyen, yıllardır kabul edilen- bölümlerin kabul edildiği hakkında bilgisi olan varsa bizmle paylaşırsa çok sevinirim.

Şu an için Uluslararası İlişkiler, İktisat veya İşletme düşünüyorum.

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