Yüksek Lisans Kıdemi

İyi günler,

K.K.K. Piyade subayı olarak bir yıl yülksek lisans kıdemi almaya hak kazanmak için tezli olarak hangi - kabul edilen bölümlerin yıllara göre değişiklik gösterdiğini varsayarak değişmeyen, yıllardır kabul edilen- bölümlerin kabul edildiği hakkında bilgisi olan varsa bizmle paylaşırsa çok sevinirim.

Şu an için Uluslararası İlişkiler, İktisat veya İşletme düşünüyorum.