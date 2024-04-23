İşyerinde yaşanan sorunları aşmak için öneriler

bizim emniyetteki arkadaşların en büyük sıkıntısı arkadas çevren asla emniyetten olmayacak iste gördüğün adamı ailecek de olsa asla dışarda aile gezmesinde görme yoksa isteki muhabbet özel hayatına yansır .ben mesai bittikden sonra yolda polis görsem abartısız yolumu değiştiririm hiçbir meslektasımla dışarda ne ailecek ne yanlız görüsmem özellikle arkadas çevreni polis asker olmayanlardan olustur bak göreceksin ne kadar rahatladığıhı isteki sıkıntıları umursamadığını .diğer meslek gruplarından arkadaşlarının yanında da is konusmayaçaksın muhabbet sohbet ise gelse dahi kapataçaksın .inan mutlu oluyorsun isine geliyorsun isini yapıyorsun sonra kendi arkadas ortamın çığ gibi büyüdüğünü göreceksin .bizim polisler ne yapıyor emekli olunca bile karakola ayda bir haftada bir uğrar yada eski çalıstığı yere çünkü baska çevresi yok .nizami olursan tertipli olursan verilen isi yapıp fazlasına kafa yormazsan mutlu olursun yani isini yapacaksın aksama kadar kosturur takdir övgü beklersen hep kesin bir hata yapar laf yersin azar isitirsin isini yap keyfine bak

bizim emniyetteki arkadaşların en büyük sıkıntısı arkadas çevren asla emniyetten olmayacak iste gördüğün adamı ailecek de olsa asla dışarda aile gezmesinde görme yoksa isteki muhabbet özel hayatına yansır .ben mesai bittikden sonra yolda polis görsem abartısız yolumu değiştiririm hiçbir meslektasımla dışarda ne ailecek ne yanlız görüsmem özellikle arkadas çevreni polis asker olmayanlardan olustur bak göreceksin ne kadar rahatladığıhı isteki sıkıntıları umursamadığını .diğer meslek gruplarından arkadaşlarının yanında da is konusmayaçaksın muhabbet sohbet ise gelse dahi kapataçaksın .inan mutlu oluyorsun isine geliyorsun isini yapıyorsun sonra kendi arkadas ortamın çığ gibi büyüdüğünü göreceksin .bizim polisler ne yapıyor emekli olunca bile karakola ayda bir haftada bir uğrar yada eski çalıstığı yere çünkü baska çevresi yok .nizami olursan tertipli olursan verilen isi yapıp fazlasına kafa yormazsan mutlu olursun yani isini yapacaksın aksama kadar kosturur takdir övgü beklersen hep kesin bir hata yapar laf yersin azar isitirsin isini yap keyfine bak