Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 20:46
İşyerinde yaşanan sorunları aşmak için öneriler

Selamün Aleyküm özellikle büyüklerimden tavsiye istiyorum. Meslekte 6.yilim ama üstlerin baskılarını yer değiştirme rapor tutma tehditlerini artık kafama çok takıyorum sürekli görev dışında bile kafama takılıyor, kendimi sağlık olarakta iyi hissetmiyorum özellikle son zamanlarda çok takıyorum bu durumu. ne yapabilirim bu durumla alakalı( şikayet vb gibi tavsiyeler değil). ne kadar takmayım desemde takılıyor canım sıkılıyor


xLmx
Şef
23 Nisan 2024 20:47
bu arada büroda falan değil pmada çalışıyorum sokakta. yerimin değişmesinden korkumdan değil durum

foreverkings
Aday Memur
23 Nisan 2024 20:57

Aleyküm selam aynı sorunları yaşıyoruz ben trafikçiyim amirler olsun sicilli tayfa olsun benide sinir ediyorlar ve en ufak bir sıkıntıda sürekli yerim değişiyor uğraşıyorlar belli. Bende tavsiye bekliyorum


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
23 Nisan 2024 21:05
bizim emniyetteki arkadaşların en büyük sıkıntısı arkadas çevren asla emniyetten olmayacak iste gördüğün adamı ailecek de olsa asla dışarda aile gezmesinde görme yoksa isteki muhabbet özel hayatına yansır .ben mesai bittikden sonra yolda polis görsem abartısız yolumu değiştiririm hiçbir meslektasımla dışarda ne ailecek ne yanlız görüsmem özellikle arkadas çevreni polis asker olmayanlardan olustur bak göreceksin ne kadar rahatladığıhı isteki sıkıntıları umursamadığını .diğer meslek gruplarından arkadaşlarının yanında da is konusmayaçaksın muhabbet sohbet ise gelse dahi kapataçaksın .inan mutlu oluyorsun isine geliyorsun isini yapıyorsun sonra kendi arkadas ortamın çığ gibi büyüdüğünü göreceksin .bizim polisler ne yapıyor emekli olunca bile karakola ayda bir haftada bir uğrar yada eski çalıstığı yere çünkü baska çevresi yok .nizami olursan tertipli olursan verilen isi yapıp fazlasına kafa yormazsan mutlu olursun yani isini yapacaksın aksama kadar kosturur takdir övgü beklersen hep kesin bir hata yapar laf yersin azar isitirsin isini yap keyfine bak
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