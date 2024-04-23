Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Nisan 2024 21:22
Okullarda idareci sayısı yeniden düzenlenmeli.

Okullarda her üçyüz öğrenciye bir müdür yardımcısı olacak şekilde düzenlenmesi gerekir.Meb tarafından geçmişte bu konuda söz verilmesine rağmen bir düzenleme yapılmadı geçen yıllar içerisinde.Okullarda hizmetin ve kalitenin arttırılmasında bu önemli bir basamaktır.Meb bu konuda acil bir çözüm yolu bulmalıdır.


Velocıraptor
Genel Müdür
23 Nisan 2024 21:34

katılıyorum her okula birer tane da malum sarı senli yönetici daha atanmalı.


fb88
Şube Müdürü
23 Nisan 2024 21:36

Evet düzenlenmeli 1 okulda 1 müdür 1 müdür yardımcısı yeter


dehneliler
Genel Müdür
23 Nisan 2024 22:19
pansiyonu olmayan genel liselerde idareci sayısı az. merkezi okulların 700 800 öğrencisi var, 2 müdür muavininin günlük sırf yoklama, rapor girmesi, sms göndermesi 1 saatini alıyor. meslek liselerinde de 4, 5 tane müdür yardımcısı oluyor. burada net bir dengesizlik var.
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