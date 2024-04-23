Okullarda idareci sayısı yeniden düzenlenmeli.

pansiyonu olmayan genel liselerde idareci sayısı az. merkezi okulların 700 800 öğrencisi var, 2 müdür muavininin günlük sırf yoklama, rapor girmesi, sms göndermesi 1 saatini alıyor. meslek liselerinde de 4, 5 tane müdür yardımcısı oluyor. burada net bir dengesizlik var.

pansiyonu olmayan genel liselerde idareci sayısı az. merkezi okulların 700 800 öğrencisi var, 2 müdür muavininin günlük sırf yoklama, rapor girmesi, sms göndermesi 1 saatini alıyor. meslek liselerinde de 4, 5 tane müdür yardımcısı oluyor. burada net bir dengesizlik var.