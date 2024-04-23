Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 21:56
Emeklisine sahip çıkmayan teşkilat

Emeklisine Sahip Çikmayan Teşkilat geleceği çok vahim en iyisi kimse emekli olmasın emeklinin halı içler acısı sağlığı yerinde olanlar emekli olmasın dışarda hayat çok zor heleki öğrencilerimiz varsa yazık bu teşkilatın düştüğü duruma sahipsiz teşkilat Türkiyenin en sağlam ve güzide kurumu Allah a emanet olun İnşallah

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