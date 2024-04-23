Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Nisan 2024 21:57
Tayini çıkıp gitmedim ne zaman alt bölge tayini istiyebilirim

Merhaba arkadaşlar ben iller arası Haziran kurasinda tayinim çıktı fakat gidemedim Ağustos ayında adım ckys ye düştü ayrılış yapmanın son günlerinde Eylül ayında iptal dilekçesi verdim tekrar ne zaman alt bölge tayini istiyebilirim bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi tşk ederim

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