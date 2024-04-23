KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2024 22:24
2024/1 merkezi atamada 3000 civarı kadro açılacak

söylentilere göre bu şekilde olacakmış kadro sayısı


the back of furkan
Memur
23 Nisan 2024 22:24

temmuzda

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