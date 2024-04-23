KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Nisan 2024 22:32
temmuz merkezi alımda iibf kaç puana düşer

Merhaba arkadaşlar temmuz son alımda iibf puanı sizce kaça düşer


galat-ımeşhur
Aday Memur
23 Nisan 2024 23:06

En çok merak edilen soru da bu


galat-ımeşhur
Aday Memur
23 Nisan 2024 23:07

3. Merkezi alımdan yüksek mi kapatacak yoksa daha düşük mu?


galat-ımeşhur
Aday Memur
23 Nisan 2024 23:21

Telegramda şöyle bir grup gördüm hocam https://t.me/+VD0rWpLBsvE0Yjc0

Toplam 3 mesaj

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