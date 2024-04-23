Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Nisan 2024 22:42
Sözleşmeli atama infaz koruma

Merhaba infaz koruma arkadaşlar bnde sözleşmeli infaz koruma memuruyum bölümüm büro yönetimi ve yönetici asistanlığı tarım bakanlığına başvurdum kazandım geçiş yapabilirmiyim bilgisi olan arkadaşlar varmı


gtot
Şef
23 Nisan 2024 23:20

evet geçiş yapabilirsin


Cabirbinhayyam
Aday Memur
24 Nisan 2024 00:05
hiç sıkıntı yok gecebilirsin

Burakrsm
Aday Memur
24 Nisan 2024 00:37

Hayırlı olsun sorun olmaz

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