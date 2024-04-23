Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 23:20
atama ne zaman gerceklesir
kadrolu sivil memur olarak atandım gayet polis gibi sağlık kurulunda sağlam raporu aldım ne zaman ararlar bikgilendirir misiniz not polis değilim sivil olarak atandım edirne

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmış2024 genel atama dönemiTrafikçilere bayram ödüllendirmesi2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?C dilimi sağlık raporuYeşil pasaportMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Adli sürecin disiplin soruşturmasına etkisi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHiperaktif kredi danışmanlığı güvenilir mi?

Sözlük

apartman yönetim toplantısı 1 Papua Yeni Gine 1 herbokolog 1 ulusal egemenlik 1 bana fantastik bir hayat yaşattın 1 minci 1 horoz 1 joe biden 1 karadut 2 böcek 1

Son Haberler

Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda kısmi zamanlı çalışan öğrenciler işçi midir?24 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecekKastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?