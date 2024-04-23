Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 23:20
Kadrolu sivil memurun ilk ataması ne zaman gerçekleşir

kadrolu sivil memur olarak atandım gayet polis gibi sağlık kurulunda sağlam raporu aldım ne zaman ararlar bikgilendirir misiniz not polis değilim sivil olarak atandım edirne

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