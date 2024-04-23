Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 23:45
İdari soruşturma zaman aşimi

Arkadaslar 2019 yılındaki bi olaydan dolayı mufettise ifade verdik müfettiş 6 ay kıdem tenzili ile değerlendirilecektir diyor dosyada zaman aşımı var ceza verebilirler mi verirlerse dosya zaman aşımından dosya kaldirma yapılırsa pbs mizde gözükür mu


Daglarınerı
Aday Memur
23 Nisan 2024 23:53

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