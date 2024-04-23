Düğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlar

En azından izine çıkacaklar baz alınarak ona göre ayarlama yapılabilir sonuçta sadece bu arkadaş izin kullanmayacak o tarihte izin kullanmak isteyenler olacak illa ki ona göre bu arkadaşa öncelik verilmesi daha uygun olabilir

En azından izine çıkacaklar baz alınarak ona göre ayarlama yapılabilir sonuçta sadece bu arkadaş izin kullanmayacak o tarihte izin kullanmak isteyenler olacak illa ki ona göre bu arkadaşa öncelik verilmesi daha uygun olabilir

iyilikiyidir01, 2 saat önce temmuzda düğünün varsa simdi niye versinler temmuzda yazarsın o zamana bakarız sen düşünme senle dalga geçmislerdir :))Nisan ayında temmuzun izni verilmez adamlar haklı :)