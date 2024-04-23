Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 23:47
Düğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlar

Kime haber verip düğün tarihi aldın diye yıllık izin hakkım olduğu halde izin vermiyorlar ne yapmam lazım rapor alsam ceza yer miyim


Brse
Aday Memur
24 Nisan 2024 00:20

Bas istifayı. Nasıl izin vermezler. Vekaleten biri mi gidecek..


Brse
Aday Memur
24 Nisan 2024 00:21

Şaka bir yana devrem. sıralı amirleri takip et.konuyu anlat


akbey aslan
Şef
24 Nisan 2024 07:29
Mazeret izni diye birsey var nasıl vermiyorlar

Asdf45
Aday Memur
24 Nisan 2024 07:40
rapor alsam ceza yer miyim diye soruyorsun? senin polis falan olduğunu düşünmüyorum. gereksiz konularla meşgul etme burayı!

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
24 Nisan 2024 09:10
temmuzda düğünün varsa simdi niye versinler temmuzda yazarsın o zamana bakarız sen düşünme senle dalga geçmislerdir :))Nisan ayında temmuzun izni verilmez adamlar haklı :)

akbey aslan
Şef
24 Nisan 2024 09:11
En azından izine çıkacaklar baz alınarak ona göre ayarlama yapılabilir sonuçta sadece bu arkadaş izin kullanmayacak o tarihte izin kullanmak isteyenler olacak illa ki ona göre bu arkadaşa öncelik verilmesi daha uygun olabilir
iyilikiyidir01, 2 saat önce
temmuzda düğünün varsa simdi niye versinler temmuzda yazarsın o zamana bakarız sen düşünme senle dalga geçmislerdir :))Nisan ayında temmuzun izni verilmez adamlar haklı :)

akbey aslan
Şef
24 Nisan 2024 09:15
Devrem senin düğün nikah durumunda 10 gün mazeret iznin var ayriyeten yıllık izinine ekleyebilirsin üstüne zamanında ben öyle yapmıştım 10 gün mazeret aldim arkasına da 10 gün yıllık izinden kullanmıştım sonuçta düğün tarihin net ise görüş önceden bilgi ver öyle bize mi sordun tarih alırken diye bir durum olamaz ha bu arada rapor alma konusunda birsey olmaz alabilirsin

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
24 Nisan 2024 09:16
verirler ya bu adam hicbirseye cıkamasa 7 gün mazeret izni var nikah yapar gene alır .dalga geçmek için yazmış yada bizim üc bes hararretli gelecek amire müdüre sövdürmek için yazmıs zaten :))baska bir amaçı yok yani adamın düğünden bahsediyoruz .ha söyle birsey yapmıstır kura çekilmiştir buna istediği tarih çıkmayınca gidip temmuza bilerik almıstır onun üzerine bu laf denir iste kime sordun da aldın diye buraya yazanların yüzde 90i böyle insanlar oluyor zaten
akbey aslan, 2 saat önce
En azından izine çıkacaklar baz alınarak ona göre ayarlama yapılabilir sonuçta sadece bu arkadaş izin kullanmayacak o tarihte izin kullanmak isteyenler olacak illa ki ona göre bu arkadaşa öncelik verilmesi daha uygun olabilir

akbey aslan
Şef
24 Nisan 2024 09:18
Arkadas yeni memursa biraz çekiniyor galiba :)
iyilikiyidir01, 2 saat önce
verirler ya bu adam hicbirseye cıkamasa 7 gün mazeret izni var nikah yapar gene alır .dalga geçmek için yazmış yada bizim üc bes hararretli gelecek amire müdüre sövdürmek için yazmıs zaten :))baska bir amaçı yok yani adamın düğünden bahsediyoruz .ha söyle birsey yapmıstır kura çekilmiştir buna istediği tarih çıkmayınca gidip temmuza bilerik almıstır onun üzerine bu laf denir iste kime sordun da aldın diye buraya yazanların yüzde 90i böyle insanlar oluyor zaten

erhannn34
Şube Müdürü
24 Nisan 2024 09:18
düğün iznı bitmeden bas raporu kimse busey yapamaz korkmayın artık
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