Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 23:47
Temmuzda düğünüm var yıllık izin hakkım olduğu halde vermiyorlar

Kime haber verip düğün tarihi aldın diye yıllık izin hakkım olduğu halde izin vermiyorlar ne yapmam lazım rapor alsam ceza yer miyim


Brse
Aday Memur
24 Nisan 2024 00:20

Bas istifayı. Nasıl izin vermezler. Vekaleten biri mi gidecek..


Brse
Aday Memur
24 Nisan 2024 00:21

Şaka bir yana devrem. sıralı amirleri takip et.konuyu anlat

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