Ankara Belediye Pomem Kursu

Çoğumuzun gelir kaynağı kısıtlı ve parkur fiyatlari maalesef pahalı..

Daha önce Ankara belediyesi ücretsiz pomem kursları açıyormuş yine açılır mı ? açılacak mı ? ya da açıldı mı bilgisi olan varmıdır ?

Eğer yoksa istekde talepte bulunacak kadar kişi sayımız var mı burada ?