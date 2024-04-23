KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Nisan 2024 23:52
Ankara Belediyesinin Pomem spor parkuru

Çoğumuzun gelir kaynağı kısıtlı ve parkur fiyatlari maalesef pahalı..

Daha önce Ankara belediyesi ücretsiz pomem kursları açıyormuş yine açılır mı ? açılacak mı ? ya da açıldı mı bilgisi olan varmıdır ?

Eğer yoksa istekde talepte bulunacak kadar kişi sayımız var mı burada ?

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