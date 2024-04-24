Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 00:27
Bakanlıkta çalışmak iyi midir?!
merhaba sanayi bakanlığı merkez alımında (temizlik görevlisi)yerleştirme aşamasındayım , bakanlıkta temizlik görevlisi olmanin artısı eksisi nedir maaş çalışma saatleri vs nasıldır? üniversitedeki aynı işi bırakıp gideceğim sizce iyi olur mu ? lütfen bilgisi olan yazabilir mi

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