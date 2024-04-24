Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 01:07
Esnek çalışma saati nedir?
merhaba bakanlıkta esnek çalışma saatleri şartı nedir nasıldır? sozlesmelide olsa memurun günlük 8 saat çalışmasi gerekmez mi ,bu şarta bağlı ücretsiz ve mecburi fazla çalıştırılır mı acil bilgi verirseniz çok sevinirim

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