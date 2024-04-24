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Editörler : Lanet


24 Nisan 2024 05:06
Başöğretmen Naat-ı Şerif

Başöğretmen Naat-ı Şerif

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Bülbülün ötüşü değişti alemlerde Muhammed

Saadetli tebessümleriniz değiştirdi Muhammed

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Cebrail'in de öğretmeni ilk öğretmensiniz

Ders ederim sevdayı, Yesevi'nin de öğretmenisiniz

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İlk dersim samimiyet, üstündür edepten ve gelir

Muhabbet den gelir samimiyet, mürşidim aşkla gelir

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Allah beni de size evlat etsin, evladımı da

Allah anamı da size evlat etsin babamı da

(amin)

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Barış Sağlam

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