Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 06:51
Muğla ilçeleri uygun ev kiraları

Merhaba Muğla'ya tayin düşünüyorum. Yaşanılabilir özellikle ev kiralarının uygun olduğu bir yerini araştiriyorum. Köy kasaba olur.Bu konuda bilgi verip öneride bulunacak birileri var mı?

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